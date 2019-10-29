البنك المركزي: كتلة نقدية ضخمة خارج المصارف بالجزيرة

أشاد المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة مكي عيد بالتطور في المجال الإلكتروني، وقال لدى مخاطبته أمس بمدينة رفاعة الحملة الترويجية للدفع الإلكتروني التي نظمها بنك السودان بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في الفترة من ٢٧ إلى ٣١ أكتوبر الجاري بحضور مديري فروع البنوك والمصارف بالولاية أن الدولة أسهمت بفاعلية في تهيئة البنى التحتية والتقنية للدفع والسداد الإلكتروني.
وأبان مكي خصوصية محلية شرق الجزيرة وتميزها بوجود كتلة نقدية كبيرة معلناً التزام المحلية بالسعي لإنجاح المشروع وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.
وأعلن مدير بنك السودان فرع ولاية الجزيرة د. مجدي البخيت بحسب صحيفة السوداني، توفر الأوراق النقدية في جميع مصارف الولاية وجدد التزام بنك السودان بتقديم الدعم لكافة البنوك لمضاعفة الخدمات للعملاء.
كوش نيوز