أيقونة الثورة ” دسيس مان” بعد الإفراج عنه “بالضمان” لم يزرني تجمع المهنيين أو قوى الحرية ولم يسأل عني أحداً منهم

تم الإفراج عن مطرب الثورة السودانية محمد يحيى بشير الشهير ب “دسيس مان” يوم الثلاثاء بعد التحفظ عليه بمركز شرطة الرياض، في مواجهة عدة بلاغات بحسب مانقلت “كوش نيوز”.
وقال “دسيس” من خلال تسجيل من منزله بضاحية الطائف بالخرطوم، حصلت عليه “كوش نيوز”، بان تم الإفراج عنه (بالضمان)، محييا الشعب السوداني بالداخل والخارج.
وفي سؤال عن وقوف تجمع المهنيين أو قوى الحرية والتغيير معه في محنته، أجاب بأن لم يزره أحد او يتصل به من تجمع المهنيين أو قوى الحرية.
وكان “دسيس” قد احتجز بمركز الشرطة مساء الأحد الماضي بعد عراك معه من قبل مجموعة شباب كما أفاد الناشط( أحمد الضي بشارة)، يبدو أنهم غاضبون على مشاركته في إحتفائية لقوات الدعم السريع بمناسبة تدشين قوافل صحية لثلاث ولايات، تدخلت بعدها دورية للشرطة وتم التحفظ عليه.
و قال مصدر بالشرطة السودانية أن التحفظ على “دسيس مان”، تم بسبب ملاسنته لبعض أفراد الشرطة، فيما تناقلت مصادر بفتح ١٢ بلاغاً في مواجهته.
كوش نيوز