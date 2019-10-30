لجان مقاومة الدروشاب تطرد المدير التنفيذي لمستشفى علي عبد الفتاح وتغلق مكتبه

طردت لجان مقاومة الدروشاب المدير التنفيذي لمستشفى علي عبد الفتاح واغلقت مكتبه بجانب بقية المكاتب الادارية بالمستشفى على خلفية تجاهله لمطالبهم الخدمية . وقالت لجان المقاومة في بيان تحصلت “الجريدة “على نسخة منه انها قامت باغلاق جميع المكاتب الادارية بالمستشفى بعد أن نما الى علمها وجود اختلاسات مالية بها فضلاً عن اهمال المرضى والنقص الحاد في الكوادر الطبية المؤهلة، وقررت لجان المقاومة الاعتصام أمام مباني المستشفى ونوهت الى ان ادارة المستشفى سلكت طريقاً وصفته بغير المبرر لتوجيه الكوادر الطبية بالتوقف عن العمل وطالبت الكوادر الطبية القيام بدورها لإسعاف المرضى وعلاج الحالات الطارئة.
الخرطوم: وفاق التجاني
صحيفة الجريدة
2 التعليقات
sudanee
2019/10/30 at 9:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
باللة على عبد الفتاح سوى لية مستشفى ؟؟ بااااالغتو
دة كان مفروض يسوى لية
مقبرة
مبولة
مخرية
كوشة
زبالة
او انشاء اللة فتت عدس من العدس الكان بسفة سفا سفا
ابو عبد الله
2019/10/30 at 11:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
اولا , المستشفى يتشرف بحمل اسم الشهيد على عبد الفتاح , ثانيا هو الان بين يدي ربه و يقيننا انه روحه في حواصل طير خضر في اعالي الجنان , و ثالثاً انت بالتاكيد اقل قامةً و لا تستحق الرد علي استهزاءك بالشهيد و كل اناء بما فيه ينضح , الشهيد علي هو القائل (ماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار
الهام تصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار
لرأيت من حولي يرابط إخوة ما يمموا هربًا ولم ينهاروا
إخوان صدق عندما احتدم الوغى لحمى العقيدة والشريعة ثاروا
أيان ما سمعوا لهيعة فارس يدعو لنيل الشهادة طاروا
وتدافعوا متطلعين إلى العلا وتسابقوا نحو الفدا وتباروا)
و هو صاحب فكرة الدبابين , وان لم تعرفها فهي ببساطة فكرة ان يهاجم رجلاً واحداً دبابة و يفجرها و قد فعلها هو وبقية الشهداء و المجاهدين , ( اماه لا أرتضي مقامًا خلفهم إن القعود عن الجهاد صَغار) و لا زال اخوانه المجاهدين باقون فهل يا ترى بامكانك ان تقابل احد اهؤلاء الدبابين وجهاً لوجه . ام هي رجالة كي بورد يا من تدعي ان اسمك سوداني