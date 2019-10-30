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اقتصاد وأعمال

2019/10/30

2019/10/30


وصول (7) بواخر محملة بالمشتقات البترولية لميناء بورتسودان



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كشفت إدارة ميناء بورتسودان للمشتقات البترولية، عن وصول (7) بواخر محملة بأكثر من (185) ألف طن من المواد النفطية تشمل الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ.

وأعلن مدير ميناء الخير النفطي عثمان قرشي محمد بحسب صحيفة السوداني، عن بدء تفريغ باخرتين من الجازولين بحمولة (87) ألفاً و(600) طن.

مشيراً إلى وصول باخرة محملة بوقود طائرات بحمولة (15) ألف طن، إضافة لباخرة أخرى من البنزين بحمولة (37) ألف طن إلى جانب باخرة من وقود الفيرنس بحمولة تصل إلى (44) ألف طن وناقلة لغاز الطبخ بحمولة (11) ألف طن.

الخرطوم (كوش نيوز)

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