جلسة للنطق بالحكم على سلمان العودة اليوم

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، الخميس، إن والده سيعرض الأربعاء على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، للنطق بالحكم.
وقال عبد الله، الثلاثاء، في تغريدة له على “تويتر”: “ستكون جلسة الوالد غدا (الأربعاء) للنطق بالحكم في محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة”.
وأكد العودة أن المحكمة تغيّر قضاتها عدة مرات أثناء المحاكمة.
وقال عبد الله إنه “بعد أكثر من سنتين من اعتقاله، لا يزال العودة يخضع للعزل الانفرادي”.
وتأجل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة أكثر من مرة في السابق.
وكان عبد الله العودة كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده.
وذكر أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن موقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر يعدّ “خيانة”.
وتعتقل السلطات السعودية مئات الكتاب والدعاة والمثقفين منذ أيلول/ سبتمبر 2017، وقدمت بعضهم إلى المحاكمة، مع طلب النيابة العامة قتلهم تعزيرا.
صحيفة البيان