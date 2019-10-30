العاملمون بجهازالمغتربين يطالبون بسحب وظائف التمكين

نظم العاملون بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وقفة داخل جهاز المغتربين احتجاجا على تردي الخدمة المدنية وتدهور بيئة ومعينات العمل، والاختناق الوظيفي نتيجة لسياسات التوظيف الخاطئة.
وأبانت المذكرة التي حصلت (سونا) على نسخة منها، أن تردي الخدمة كان خصما على حقوق العاملين والموظفين بالجهاز في الترقيات بالسلم الوظيفي وغيرها من القضايا التي شكلت هاجسا لدى العاملين.
وطالب المحتجون في مذكرتهم التي تم رفعها للأمين العام ومجلس الوزراء، بإيفاد لجنة محايدة من ديوان شؤون الخدمة إلى جهاز المغتربين لمراجعة التعيينات والترقيات وسحب وظائف التمكين والخبرات، بجانب المعالجة الفورية للاختناقات الوظيفية.
وطالبت المذكرة بتعديل وظائف ودرجات حملة الشهادات الجامعية وتحسين شروط الخدمة، بالإضافة لتوخي الدقة والعدالة في اختيار المرشحين للدورات التدريبية والمأموريات الخارجية.
وشددت المطالبات على مراعاة التخصصية في التنقلات الداخلية للإدارات، وتحسين بيئة العمل بالجهاز.
سونا
1 التعليقات
الكلس
2019/10/30 at 2:03 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله , ان لم تستح فاصنع ما تشاء , اكبر جهاز فساد انشاه الكيزان , وجايين بلا خجل اليوم تطالبوا باصلاح الخدمة المدنية والغاء وظائف التمكين , يبقى نطالب بحل الجهاز وتسريح كل العاملين به و ارجاع الحقوق المادية , و رد الحقوق الادبية للمغتربين الكنتو بتمرمطوا فيهم .