والي البحر الأحمر يكرم الأئمة والدعاة

شهدت قاعة المسجد العتيق بمدينة بورتسودان الثلاثاء انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للأئمة والدعاة، الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون الدينية وديوان الأوقاف – قطاع التوجيه بولاية البحر الأحمر، برعاية الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الاحمر، وتشريف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بشير هارون عبدالكريم.

وخلال مخاطبته اللقاء ناشد والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، الأئمة والدعاة للتضرع إلى المولى عز وجل بالنصر المؤزر للقوات المسلحة، والشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن الوالي أن “سلة رمضان” ستكون مجانية لكافة العاملين بحكومة الولاية، ، تقديراً لظروفهم المعيشية.

كما تعهد بتشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في توزيع فرص الحج على نفقة الولاية، مؤكداً ضرورة أن تشمل جميع العاملين بالشؤون الدينية .

وشكر الوالي رئيس مجلس السيادة على تبرعه السخي بعدد من السلال الغذائية للنازحين والفقراء بالولاية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل مبادرات العون والدعم الانساني.