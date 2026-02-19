بنك أمدرمان الوطني يقدم 1200 مرتبة طبية لدعم المستشفيات وتعزيز القطاع الصحي

في إطار مسؤوليته المجتمعية ودعمه للقطاع الصحي، سلّم بنك أمدرمان الوطني وزارة الصحة الاتحادية الثلاثاء، عدد 1200 مرتبة طبية لكافة مستشفيات السودان، وذلك تعزيزاً لجودة الرعاية الصحية وتلبيةً لاحتياجات المستشفيات في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها النظام الصحي.

أعرب وزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد إبراهيم عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أن أسرة بنك أمدرمان الوطني جاءت بالخير في وقت تواجه فيه المؤسسات الصحية تحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل مليشيات الدعم السريع.

وأشاد الوزير بالنهج المؤسسي للبنك ودوره في دعم شعار “إيدك معانا لي مشفانا”، داعياً إلى استمرار مساهمة المؤسسات الوطنية في مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض.