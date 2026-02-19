سياسية
بنك أمدرمان الوطني يقدم 1200 مرتبة طبية لدعم المستشفيات وتعزيز القطاع الصحي
في إطار مسؤوليته المجتمعية ودعمه للقطاع الصحي، سلّم بنك أمدرمان الوطني وزارة الصحة الاتحادية الثلاثاء، عدد 1200 مرتبة طبية لكافة مستشفيات السودان، وذلك تعزيزاً لجودة الرعاية الصحية وتلبيةً لاحتياجات المستشفيات في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها النظام الصحي.
أعرب وزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد إبراهيم عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أن أسرة بنك أمدرمان الوطني جاءت بالخير في وقت تواجه فيه المؤسسات الصحية تحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل مليشيات الدعم السريع.
وأشاد الوزير بالنهج المؤسسي للبنك ودوره في دعم شعار “إيدك معانا لي مشفانا”، داعياً إلى استمرار مساهمة المؤسسات الوطنية في مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لبنك أمدرمان الوطني بروفيسور عبد المنعم محمد الطيب أن دعم الصحة والتعليم يمثل أولوية للمسؤولية المجتمعية للبنك هذا العام، مشيراً إلى التزام البنك بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز السياحة العلاجية وخدمة المجتمع السوداني في مختلف المناطق. كما دعا المؤسسات الأخرى إلى الاقتداء بهذه المبادرة ودعم النظام الصحي في السودان.
سونا