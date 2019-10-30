بالصور.. شهد المهندس تخسر الكثير من وزنها وتتجول في الشارع بالبنطلون.. شاهد ولن تصدق كيف غير التخسيس شكلها

اصابت حسناء الاعلام السوداني شهد المهندس رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالذهول وذلك بعد ظهورها في صور نشرت على السوشيال ميديا أظهرتها بشكل مغاير عن شكلها المعروف بعد خسارتها للكثير من وزنها.
وظهرت المهندس في صور حديثة وهي تتجول في الشارع جزء منها بالبنطلون وفي دولة اوروبية رشح ناشرو الصور على السوشيال ميديا أنها تركيا.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فلم يصدق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صاحبة الصور هي نجمة قناة النيل الأزرق السابقة وسودانية٢٤ حالياً.
مرتادي مواقع التواصل تباروا في إبداء رأيهم حول نحافة شهد الملحوظة، حيث ترى الغالبية العظمى من جمهور مواقع التواصل ان شهد زادت جمالاً على جمالها الذي لا خلاف حوله.
فيما ترى الاقلية ان الشكل الجديد للمهندس قد خصم من جمالها وبريقها، ويقول هؤلاء (جمال شهد كان في جسمها الجميل ولكن بعد التخسيس فقدت جزء كبير من جمالها).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين