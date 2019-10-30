أخبار اقتصادية أبشر يدعو لتضافر الجهود لمعالجة مشكلات الاقتصاد

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكيه دكتور علم الدين عبد الله أبشر أن من أولويات حكومة الفترة الانتقالية تحقيق السلام بوصفه المحور الأساسي، داعيا إلى تضافر الجهود لمعالجة مشكلات الاقتصاد ورفع المعاناة عن الشعب، وطالب الشعب السوداني بالصبر والوحدة من أجل بناء سودان قوي.
وقال اليوم خلال الاجتماع الموسع الذي ضم وزير الزراعة وديوان الحكم الاتحادي وقوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأزرق إن أكثر من 80% من موارد البلاد تذهب للحرب، مضيفا أنه لو تم استقلال تلك المبالغ في إنزال السلام لأرض الواقع في إعادة تأمين الغذاء وتنمية المناطق التي كانت متأثرة بالحروب في السابق لتوحد أهل السودان.
من جهته دعا وزير الزراعة الاتحادي كل أبناء الوطن بكل مكوناتهم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطن وأسرته وللعالم أجمع.
وقال إن السودان بموارده الكبيرة والضخمة فقط يحتاج في إطار التغيير الذي تم إلى وحدة الصف والكلمة للوصول إلى الأهداف المرجوة والمنشودة للجميع.
من جهتهم أكدت قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأزرق المضي قدما من أجل التغيير الحقيقي الذي يتطلع إليه الجميع في البلاد.
سونا