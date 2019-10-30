متحصلو محلية الخرطوم يطالبون بإعادة الهيكلة

طالبت درية خضر كمبال ممثلة المتحصلين بمحلية الخرطوم، الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة جهاز التحصيل وإنصاف المتحصلين في مجال التحفيز والترقيات التي لم تنفذ منذ العام 2009م وتوفير العلاج والخدمات الصحية وتوفير قطع سكنية وإتاحة السلفيات للمتحصلين.
ونادت بدرية في حديثها لـ(سونا) بتطوير التحصيل وتوسعة الماعون الإيرادي وتطوير بند التنمية، وأكدت دور المتحصل في معالجة أزمة المعيشة.
ودعت تجمع المهنيين بالنظر في الأوراق التي قدمت إليهم من قبل، وطالبت المسجل العام لتنظيمات العمل بالسماح لهم بتكوين لجنة تسيير لعدم وجود أي كيان يمثل هذه الفئة.
وأكدت التزام المتحصلين بتفعيل الإيرادات وزيادة جهود التحصيل عن طريق التوسع الأفقي للإيرادات، وأوضح أن ما حدث من تصعيد في الفترة السابقة جاء بهدف تجويد الأداء ورفع مستوى التحصيل.
سونا