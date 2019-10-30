فيديو: أغنية (للكبار فقط) تفضح بائعات الهوى في أشهر شوارع الخرطوم ورواد المواقع يثورون

استنكر رواد موقع التواصل الاجتماعي بث ونشر أغنية لمطربة سودانية أشار تعليق مرفق عليها بانها (للكبار فقط) تتناول عبرها تصرفات وأخلاقيات بعض الفتيات اللائي يطلق عليهن بائعات الهوى في الشوارع الرئيسية وكان عنوان الأغنية هو (عبيد خطف) في إشارة لأحد الشوارع المشهورة بظاهرة هذه النوعية من الفتيات حيث تقول كلمات الأغنية وهي تصفهن:
شنطة يد وشنطة كتف
انا بنتف ريشك نتف
يا بت بتاعة عبيد خطف
وهاجم الكثيرون ما أسموه بالأسلوب غير اللائق مستنكرين نشر الأغنية موضحين أنها مسيئة للفتاة السودانية حيث قال أحد المعلقين: (نحنا وصلنا لي كده الله يستر علينا وعلي أولادنا وبناتنا إذا دا أسلوب الغناء) بينما اعتبر البعض الآخر بانها (قلة أدب) في قوله:(والله دي قله ادب جديده نسأل الله السلامه).
واعتبر البعض بأن الأغنية تمثل فضيحة للسودانين حيث قال معلق:(وااي ياخواني فضحتينا ده حال كتير من البنات بس أستريهم) بينما حث معلق اخر على مواصلة نشر مثل هذه الأغنيات التي تفضح مثل هذه السلوكيات حيث قال:(أول مرة قونة تغني اغنية تتحدث ع الواقع استمري وافضحينا يلا وارح ارح ارح ارح ارح هههه).
الخرطوم (كوش نيوز)