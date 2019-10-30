بالصورة: انهيال طلبات الزواج على كريمات داعية إسلامي سوداني بعد نشر سيلفي يجمعه بهن على حسابه

انهالت طلبات الزواج على الداعية الإسلامي السوداني الشيخ “محمد هاشم الحكيم” لطلب كريماته بعد أن نشر صورة سيلفي بصحبتهن على حسابه بفيسبوك، بحسب مانقلت “كوش نيوز”.
وكان ” الحكيم” قد نشر بتلقائيته المعهودة صورة سيلفي بجانب كريمتيه خلال زيارته لهما بمدرستهن معلقاً عليها : زيارة اليوم لمدرسة الخرطوم النموذجية للامورتين آن و ريمة محمد هاشم
مدرسة الدكتورات بقيادة المربية الفاضلة ا. الهام وبقية العقد من اميز المعلمين.
مضيفاً: رايكم شنو في المدارس النموذجية حيث تجمع اوائل مرحلة الاساس في مدرسة واحدة بامكانيات افضل ؟
تداخل بعدها عدة أصدقاء بصفحته طالبين الزواج، بينما إنتقد البعض نشر الصورة، دافع آخرون أن الشيخ قد نشرها بحسن نية لمناقشة أمر المدارس النموذجية وجمع أوائل مرحلة الأساس بامكانيات أفضل، كما أراد “الحكيم” أن يرسل رسالة صامتة مهمة لأولياء الأمور بزيارة أبنائهم بمدارسهم لتحفيزهم وتشجيعهم ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي.
فيما لم يعلق “الحكيم” على أي من المتداخلين سلباً أو إيجاباً متجاهلاً للمنشور.
الخرطوم (كوش نيوز)