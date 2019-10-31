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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2019/10/31

2019/10/31


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 76.50جنيه
الريال السعودي : 20.40جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 84.91 جنيه
الدرهم الإماراتي : 20.95جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 20.98 جنيه
الجنيه الإسترليني : 98.68جنيه
الجنيه المصري : 4.72جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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