اطلع اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي شمال كردفان المكلف خلال لقائه بأمانة الحكومة بوفد الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور طه عمر الصادق الخطيب مدير عام البرامج والرعاية برئاسة الهيئة بالمملكة العربية السعودية بحضور دكتور صالح موسى ابكر؛ مدير الهيئة العالمية بشمال كردفان والأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبد الهادي عبد الله ومفوض العون الإنساني بالولاية، اطلع على مشروعات التنمية المستدامة التي نفذتها الهيئة في العديد من الدول والتي أولت جل الاهتمام لدعم وتطوير قدرات الفقراء والمحتاجين من تلقي الدعم الى دائرة الإنتاج؛ وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية للمستفدين، وأوضح أن الهدف من الزيارة لشمال كردفان للتنسيق والتفاكر حول إنفاذ مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة.
الأستاذ أحمد بابكر الحسن مفوض العون الإنساني أبان أن برنامج ومشروعات الهيئة تأتي متسقة مع أنشطة حكومة الولاية في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار المفوض الى التدخلات المختلفة للهيئة في تنفيذ الكثير من المشروعات؛ خاصة رعاية الأيتام والمشروعات الخدمية.
من جهة أخرى؛ أكد دكتور صالح موسى ابكر مدير الهيئة بالولاية؛ على أهمية تكوين لجنة مشتركة مع المفوضية والجهات ذات الصلة لإعداد مقترحات ومشروعات للتنمية المستدامة وتضمينها في خطط الهيئة، كما أشار الى أهمية الشراكة لتوصيل خدمات المياه للفقراء وتوصيل خطوط ناقلة للمناطق التي تعاني من شح المياه.
ومن جانبه؛ أشاد والي شمال كردفان المكلف بالجهود المقدرة للهيئة لإنفاذها للعديد من المشروعات الخدمية؛ بجانب رعايتها للأيتام والشرائح الضعيفة في المجتمع، وقال إن مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للهيئة يعول عليها كثيرا في مشروعات التنمية، مشيرا الى أهمية الاهتمام بشريحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية للأسرة، وأكد وقوف حكومته لدعم مشروعات وبرامج الهيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موجها بتكوين لجنة مشتركة بين الهيئة والمفوضية والجهات ذات الصلة لإعداد مقترحات مشروعات التنمية بالمستدامة بالولاية، وفي خلال إللقاء تم تكريم الوالي من قبل الهيئة.
الصادق يطلع على مشروعات الإغاثة العالمية
اطلع اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي شمال كردفان المكلف خلال لقائه بأمانة الحكومة بوفد الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور طه عمر الصادق الخطيب مدير عام البرامج والرعاية برئاسة الهيئة بالمملكة العربية السعودية بحضور دكتور صالح موسى ابكر؛ مدير الهيئة العالمية بشمال كردفان والأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبد الهادي عبد الله ومفوض العون الإنساني بالولاية، اطلع على مشروعات التنمية المستدامة التي نفذتها الهيئة في العديد من الدول والتي أولت جل الاهتمام لدعم وتطوير قدرات الفقراء والمحتاجين من تلقي الدعم الى دائرة الإنتاج؛ وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية للمستفدين، وأوضح أن الهدف من الزيارة لشمال كردفان للتنسيق والتفاكر حول إنفاذ مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة.