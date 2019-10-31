البدوي: اجتماع لأصدقاء السودان ديسمبر القادم

كشف الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن عقد اجتماع لاصدقاء السودان بالخرطوم في الاسبوع الاول من ديسمبر القادم وسيعقبه مؤتمر للمانحين في أبريل القادم .
وقال البدوي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته الخميس من واشنطن، إن اجتماع أصدِقاء السودان اعتمد برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد الكلى والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العمل للانتقال الاقتصادي، مشيرا الى أن هذا البرنامج يتيح للسودان أن لا يدفع اي متأخرات او ديوِن على أن يبدأ البرنامج بتفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي ابتداء من مارس
واكد البدوي أن موازنة 2020م سيتم تمويلها من اصدقاء السودان، مشيرا الى اعتمادها على أهداف التنمية المستدامة، وهي تعنى بالتركيز على التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية وتستند على تثبيت الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد المتاحة و تقوية السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف باعتباره شرطا أساسيا للتنافس خاصة للصادرات الوطنية .
واشار الى تفعيل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بجانب اعفاء الديون قبل العام 2020 م ليصبح السودان دولة مستحقة للاستفادة من التمويل، لافتا الانتباه الى اهمية الاستفادة من وكالة التنمية الدولية التي تقدم قروضا ميسرة بالاضافة الى فتح فرص للاستثمار عن طريق مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص السوداني بالشراكة مع القطاع العام.
الخرطوم 31-102019م(سونا)