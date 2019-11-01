شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تقدم فواصل من الرقص المثير خلال جلسة “ظار”

عادت حسناء الفن السوداني مونيكا روبرت لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعد ايام من ظهورها في مقطعي فيديو نالا حظهما من التداول والشهرة.
حيث ظهرت في المقطع الاول وهي تغني بملابس مثيرة وفي الثاني وهي ترقص داخل سيارتها الفارهة.
الفنانة التي نألت لقب اجمل مطربة سودانية بحسب استفتاء اجرته إحدى صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت خلال هذا المقطع الذي رصدته محررة موقع النيلين وهي تغني في جلسة شبهت بجلسات “الظار” بعد ظهورها وهي ترتدي اللون الأحمر وبجوارها اعواد من “البخور”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=952924475061807&id=391164414382328
مونيكا ظهرت تتمايل وترقص بشكل وصفه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمثير، وقد وضح تفاعل الفنانة مع اغنياتها الجديدة والتي حققت شهرة واسعة “لوله ست البيت” والتي ظهرت وهي ترددها في الفيديو السابق وخلال هذا الفيديو الحديث.
ووفقا لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للفيديو فقد رشح الكثيرين ان يكون المقطع والجلسة قد تم تصويره خلال فيديو كليب تستعد مونيكا لاطلاقه.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين