شاهد بالصور.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “هبة الجندي” تلفت أنظار رواد مواقع التواصل بملابسها المثيرة

خطفت نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي الأضواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك وذلك بعد نشرها صور لها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الجندي باناقتها المعهودة، وهي ترتدي “البنطلون” وكتبت على الصور (ليِسّ عَلينآ آنّ نَتكَلفْ لِنكُونَ آجّمَل ، فَ نّحنُ بِعَفوِيتَنآ رائِعُونّ).
أصدقاء نجمة السوشيال ميديا أشادوا بأناقتها وبذوقها العالي في اختيار الأزياء التي تناسبها، فيما شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتواجدون على الصفحات الناشرة للصور هجوم قاسيا عليها ووصفوا وطالبوها بارتداء ملابس اكثر حشمة من التي ترتديها.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
11 تعليق
وتقولوا عايزين أزمات السودان تنفرج؟ تنفرج كيف ونحن بنعصي الخالق والرازق؟
الازمات كانت منذ المشروع الحضاري في عهد الكيزان …فهل كنتم تعصون الخالق؟… اذكرك شعار الثوره كل كوز ندوسوا دوس….
الناس في شنو ورندا الخفجي في شنو ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
تعصي الخالق باللبس بس وكيف القتل والسرقة والنهب والاغتصاب
تكك بقر
جقاجق
كمونية
فول بالحبنه
بيض بالطوه
وعلينا جاااااى
جقاجق؟
جغجغجغجغجغجغجغ
هل معصية الكيزانللخالق مبرر لمعصية الجميع لله يا ناس يانس اتقوا الله
اوع تكون اخت نادبة الجندى
الجهل مصيبة مش للبتستعرض بجسمها دى جيفة (أنت بالعقل لا بالجسم إنسان) بل أنتم المدونون المدمنون الكتابة أجهل هبنق!الدين واحد الحساب فردى بعدين فى السؤال تقول لا الكيزان كانوا بعملوا أكتر من كده حاسبوهم هم!!! الآيات فى سورة النور واضحة في التربية والسلوك والآداب(أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ولكل شخص عقل بما أنه مكلف إن شاء فاليؤمن وإن شاء فاليكفر لكن لا تؤيد المعصية) لا ينفع كوز لا أنصار سنة لا شيوعي إلا من أتى الله بقلب سليم
أول مرة أسمع بيها أو أشوفها
نجمة بوين ؟