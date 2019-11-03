النيلين
مدارات منوعات

شاهد بالصور.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “هبة الجندي” تلفت أنظار رواد مواقع التواصل بملابسها المثيرة

11

خطفت نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي الأضواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك وذلك بعد نشرها صور لها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

هبة الجندي

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الجندي باناقتها المعهودة، وهي ترتدي “البنطلون” وكتبت على الصور (ليِسّ عَلينآ آنّ نَتكَلفْ لِنكُونَ آجّمَل ، فَ نّحنُ بِعَفوِيتَنآ رائِعُونّ).

أصدقاء نجمة السوشيال ميديا أشادوا بأناقتها وبذوقها العالي في اختيار الأزياء التي تناسبها، فيما شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتواجدون على الصفحات الناشرة للصور هجوم قاسيا عليها ووصفوا وطالبوها بارتداء ملابس اكثر حشمة من التي ترتديها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

11 تعليق

ابو احمد 2019/11/03 at 3:53 ص

وتقولوا عايزين أزمات السودان تنفرج؟ تنفرج كيف ونحن بنعصي الخالق والرازق؟

رد
ابو محمد 2019/11/03 at 9:55 ص

الازمات كانت منذ المشروع الحضاري في عهد الكيزان …فهل كنتم تعصون الخالق؟… اذكرك شعار الثوره كل كوز ندوسوا دوس….

رد
Aboahmed 2019/11/03 at 8:20 ص

الناس في شنو ورندا الخفجي في شنو ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رد
مالكابي 2019/11/03 at 8:27 ص

حسبي الله ونعم الوكيل

رد
جميل بثينة 2019/11/03 at 10:13 ص

تعصي الخالق باللبس بس وكيف القتل والسرقة والنهب والاغتصاب

رد
سودانى مغبووووون 2019/11/03 at 5:54 م

تكك بقر
جقاجق
كمونية
فول بالحبنه
بيض بالطوه
وعلينا جاااااى

رد
ياسين سليمان 2019/11/06 at 2:07 م

جقاجق؟
جغجغجغجغجغجغجغ

رد
خا ل اماسى 2019/11/03 at 6:27 م

هل معصية الكيزانللخالق مبرر لمعصية الجميع لله يا ناس يانس اتقوا الله

رد
مصرى 2019/11/04 at 9:34 ص

اوع تكون اخت نادبة الجندى

رد
wad elhooba 2019/11/05 at 5:47 ص

الجهل مصيبة مش للبتستعرض بجسمها دى جيفة (أنت بالعقل لا بالجسم إنسان) بل أنتم المدونون المدمنون الكتابة أجهل هبنق!الدين واحد الحساب فردى بعدين فى السؤال تقول لا الكيزان كانوا بعملوا أكتر من كده حاسبوهم هم!!! الآيات فى سورة النور واضحة في التربية والسلوك والآداب(أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ولكل شخص عقل بما أنه مكلف إن شاء فاليؤمن وإن شاء فاليكفر لكن لا تؤيد المعصية) لا ينفع كوز لا أنصار سنة لا شيوعي إلا من أتى الله بقلب سليم

رد
Mohamed Steery 2019/11/23 at 12:17 م

أول مرة أسمع بيها أو أشوفها
نجمة بوين ؟

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.