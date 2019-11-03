شاهد بالصور.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “هبة الجندي” تلفت أنظار رواد مواقع التواصل بملابسها المثيرة

خطفت نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي الأضواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك وذلك بعد نشرها صور لها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الجندي باناقتها المعهودة، وهي ترتدي “البنطلون” وكتبت على الصور (ليِسّ عَلينآ آنّ نَتكَلفْ لِنكُونَ آجّمَل ، فَ نّحنُ بِعَفوِيتَنآ رائِعُونّ).

أصدقاء نجمة السوشيال ميديا أشادوا بأناقتها وبذوقها العالي في اختيار الأزياء التي تناسبها، فيما شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتواجدون على الصفحات الناشرة للصور هجوم قاسيا عليها ووصفوا وطالبوها بارتداء ملابس اكثر حشمة من التي ترتديها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين