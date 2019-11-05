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منوعات

2019/11/05

2019/11/05


حقيقة التسجيل الصوتي المتداول لمخالفة الجلابية السودانية للذوق العام واعتبارها ثوب نوم



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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيل صوتي لمقيم سوداني ، يزعم فيه أن رجل أمن قام بإيقافه وأراد مخالفته لارتدائه الجلابية السودانية .

وخلال التسجيل الصوتي ، يقول السوداني أن رجل الأمن أعتبر ما يرتديه المقيم هو ثوب للنوم ، وأعفاه من تحرير مخالفة للذوق العام لكن بشرط ألا يرتديها مرة أخرى .

فيما كشفت مصادر بحسب عكاظ ، أن التسجيل الصوتي مفبرك ، ولا صحة لتحرير مخالفات تخص الزي السوداني.

صحيفة المرصد

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1 التعليقات

      1. 1
        حسين عبد الله

        2019/11/05 at 6:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        والله اذا صح الموضوع ام لم يصح فالعراقي فعلا لبس غير محترم خاصة اذا كان من قماش خفيف و الادهى ان البعض يلبسه بدون فنيلة داخلية او سروال طويل..
        اللبس المحترم يدل على احترامك لنفسك و بلدك داخل و خارج البلاد.. يجب منع العراقي حتى في السودان و ان يقتصر على غرف النوم او ان ترافقه قطع ملابس اخرى تجعله زيا محترما.

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