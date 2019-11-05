حقيقة التسجيل الصوتي المتداول لمخالفة الجلابية السودانية للذوق العام واعتبارها ثوب نوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيل صوتي لمقيم سوداني ، يزعم فيه أن رجل أمن قام بإيقافه وأراد مخالفته لارتدائه الجلابية السودانية .
وخلال التسجيل الصوتي ، يقول السوداني أن رجل الأمن أعتبر ما يرتديه المقيم هو ثوب للنوم ، وأعفاه من تحرير مخالفة للذوق العام لكن بشرط ألا يرتديها مرة أخرى .
فيما كشفت مصادر بحسب عكاظ ، أن التسجيل الصوتي مفبرك ، ولا صحة لتحرير مخالفات تخص الزي السوداني.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
حسين عبد الله
2019/11/05 at 6:18 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اذا صح الموضوع ام لم يصح فالعراقي فعلا لبس غير محترم خاصة اذا كان من قماش خفيف و الادهى ان البعض يلبسه بدون فنيلة داخلية او سروال طويل..
اللبس المحترم يدل على احترامك لنفسك و بلدك داخل و خارج البلاد.. يجب منع العراقي حتى في السودان و ان يقتصر على غرف النوم او ان ترافقه قطع ملابس اخرى تجعله زيا محترما.