بالفيديو .. طبيب يفاجىء مقدمي برنامج صباح العربية بتقطيع ملابسه على الهواء !

فاجىء الدكتور محمد الغندور ، طبيب بشري ومختص في التغذية والرجيم، مقدمي برنامج صباح العربية بتمزيق ملابسه على الهواء .
وبعد أن قام “الغندور” بتمزيق الملابس وكسر الميزان في استديو قناة “العربية” تساءل: أنت تريد أن تنحف من أجل صحتك أم من أجل الملابس؟ مجيباً بأن الاعتماد على الميزان قد يكون مصدر إحباط لكثير من الناس، داعياً للتخلي عن هوس الوقوف عليه، موضحاً أنه آخر مرة وقف فيها شخصياً على الميزان كانت منذ 4 أشهر.
وأوصى بضرورة تقييم خسارة الوزن من خلال اتساع الملابس والقياسات بالمتر، وإجراء التحاليل الطبية والشعور بالراحة في التنفس وعدم “النهجان” وتلاحق الأنفاس (اللهاث) أو ضيقها أو صعوبتها.
وتابع : التزام المعدة بكميات محدودة من الطعام يتم من خلال تحكيم الشهية عن طريق الدماغ! والدليل أثناء الصيام أو العمل هل نشعر بالجوع؟
صحيفة المرصد
1 التعليقات
محمد حسين
2019/11/05 at 6:10 م (UTC 2) رابط التعليق
فاجأ يا جماعة