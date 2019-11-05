السويد تسلم السودان غدا معدات زراعية

ستسلم السويد غدا مساهمة إضافية لدعم تدخلات تطوير C2SP في جميع أنحاء السودان وذلك بميدان الحرية – الخرطوم الساعة الحادية عشر صباحا بحضور سفارة السويد ؛ وزارة الزراعة ووزارة الرعاية الاجتماعية ؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. البيوت الوطنية للإعلام. و تضمن المساهمة الإضافية للسويد أن يتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان من مواصلة تعزيز قدرة المجتمعات المتأثرة بالنزاع على الصمود أو التي تكون أكثر عرضة للانخراط فيه من خلال توفير بنى تحتية اجتماعية اقتصادية وفرص لكسب الرزق البديلة مثل الأنشطة الزراعية المجموعات المعرضة للخطر ، وخلق بيئة مواتية للحد من الأسلحة الصغيرة المتدرجة والطوعية من خلال التوعية وتعزيز التعاون من أجل التعايش السلمي على الحدود. يتوقع برنامج الامم المتحدة إلانمائي في السودان ، إلى جانب الشريك الحكومي وحكومة السويد ، إنشاء شراكة قوية وطويلة الاجل وطريق للتنمية المستدامة للسودان. و يركز برنامج الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار (C2SP) على النهج القائم على المجتمع ، والذي يسعى إلى إنشاء لجان إدارة مجتمعية لضمان استدامة المشاريع واستهداف الأفراد ذوي القدرات الحاملة للصراع وخاصة الشباب العاطلين عن العمل ، إلى جانب النساء المعرضات للخطر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للأشخاص النازحين داخليا ، العائدين واللاجئين.
سونا
1 التعليقات
ودا العوض
2019/11/05 at 7:40 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه هي المساعدات هو اللذي نطالبه ونرجوه مساعدان آلآت زراعية صناعية مدخلات خبراء فنيون والشكر لله تعالي عندنا مهندسين وخبراء وفنببن ومختصين أرضنا موجودة وتنتظر شعبنا أن يفلحها ويجني خيرها وهذا هو المطلوت لكن أن يأتي إلينا السعوديون وألأماراتيون ويزرعوا البرسيم ويهدروا ثرواتنا ثم يمنون علينا فلا وألف مليون ترليون لا
علينا بشعوب العلم والصناعة والتقدم وأنسوا وتناسوا الشعوب الغافلة الجاهلة المتبجحة
شكرا السويد وكل من يساعدنا