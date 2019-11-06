نيكولا تؤكدحرص الحكومة على حل مشاكل الزراعة

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذه رجاء نيكولا أن حكومة الفترة الانتقالية عازمة على حل مشاكل القطاع الزراعي وإعادة تأهيله والنهوض به حتى يساهم في الاقتصاد السوداني والدخل القومي.
جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم بساحة الحرية حفل توزيع معدات وآليات زراعية لعدد من ولايات السودان ضمن برامج ومشاريع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بدعم من مملكة السويد وبشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت نيكولا إن الدعم المقدم للولايات يمثل حلقة مهمة لدعم المزارعين بهدف تعزيز القدرات وتحضير الأراضي وحصد المحاصيل وزيادة الإنتاج والإنتاجية ويعتبر دفعة مهمة لتطوير العمل الزراعي بولايات شمال وجنوب وغرب كردفان وسنار والنيل الأزرق التي تمثل الزراعة فيها مصدر الدخل لمعظم سكانها .
وأشارت نيكولا إلى أن السودان يذخر بموارد زراعية هائلة تحتاج فقط للتمويل واستغلالها بصورة أمثل وأن ما قدم اليوم سيساهم في تطوير القطاع الزراعي في الولايات.
وأضافت أن هذا العمل يجد من مجلس السيادة كل التشجيع والدعم والمساندة.
سونا