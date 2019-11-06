عضوا مجلس السيادة يتسلمان مذكرة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني النوبي

اطلع عضوا مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسي والأستاذ محمد الفكي سليمان على مطالب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني النوبي حول الملف النوبي في مفاوضات جوبا .
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار وعضو وفد مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني النوبي، عقب لقاء عضوي المجلس بالقصر الجمهوري اليوم، عماد الدين ميرغني سيد احمد في تصريح صحفي أن عضوا المجلس تفهما مطالبهم وما ورد في المذكرة المقدمة .
وأشار الي ان المنطقة النوبية من المناطق المهمشة وتحتاج الى تميز إيجابي لتحقيق التنمية وتوسيع دائرة الخدمات من قبل الحكومة الحالية التي تمثل كل الشعب السوداني .
وأضاف أن القضايا يجب أن تكون عبر المؤسسات والمنظمات المدنية النوبية في الداخل، وليس هناك مبرر لفتح منبر للتحاور حول الملف النوبي في مفاوضات السلام في جوبا مع حركات الكفاح المسلح باعتبار أن الملف النوبي يختلف عن بقية الملفات المدرجة في مفاوضات جوبا وأن الموقف الثابت لدي النوبين ان التعاطي مع الملف ينبغي أن يكون بالداخل.
من جانبه أوضح عضو الوفد حسن هاشم محمد عثمان ان المجتمع النوبي متمسك بكل ما جاء في المذكرة ويرفض استغلال القضية النوبية من آي جهة، مضيفا أن الوفد سلم الاتحاد الافريقي وجنوب السودان راعية التفاوض مذكرات بشان الموقف النوبي ودعا الى ضرورة مراجعة اتفاق السد العالي .
الخرطوم 6-11-2019م (سونا)