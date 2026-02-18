عودة الروح للخرطوم .. أول تراويح بعد الحرب من داخل مسجد السيدة سنهوري

في مشهدٍ مهيبٍ أعاد الطمأنينة إلى القلوب، أدّت عددٌ من المساجد بولاية الخرطوم مساء اليوم أول صلاة تراويح بعد تحرير العاصمة في مارس 2025، في أجواءٍ إيمانيةٍ غمرتها مشاعر الفرح والامتنان.

شهد مسجد السيدة سنهوري أداء صلاة التراويح وسط حضور كبير من المواطنين، في مشهد عكس عودة الحياة إلى العاصمة الخرطوم مع تزايد عودة السكان إلى أحيائها.

وأدى المصلون أول صلاة تراويح بعد فترة الحرب، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع واستقبال شهر رمضان المبارك.

وعكست الحشود التي اكتظ بها المسجد روح التفاؤل والتماسك المجتمعي، مع بداية الشهر الفضيل وعودة الأنشطة الدينية بصورة لافتة.

كما شهدت مساجد أخرى في محليات الولاية إقبالًا واسعًا، في صورةٍ عكست شوق المواطنين لعودة الحياة إلى طبيعتها، وحرصهم على إحياء شعائر شهر رمضان المبارك في أجواءٍ آمنة، بما يعز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش، والعمل من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وقد تعالت أصوات الدعاء بأن يحفظ الله السودان وأهله، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.

لقد مثّلت أول صلاة تراويح بعد تحرير الخرطوم من دنس المليشيا، رسالة أملٍ قوية، وعنوانًا لمرحلةٍ جديدة تستعيد فيها الخرطوم عافيتها، وتعود إليها الروح من جديد.

سونا