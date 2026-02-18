الإدارة العامة لتأمين الجامعات تستقبل وفد جامعة الرباط الوطني وتكشف عن ملامح خطة الإدارة للعام (2026) م

أكد اللواء شرطة حقوقي/ طارق عبدالله محمد علي مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات أن زيارة وفد جامعة الرباط الوطني تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة والتنسيق بين الجانبين جاء ذلك لدى إستقباله وفد الجامعة برئاسة الفريق أول شرطة حقوقي/ دكتور العادل عاجب يعقوب مدير الجامعة.

واوضح اللواء/ طارق أن الإدارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التأمين الجامعي عبر التخطيط العلمي وتوسيع الشراكات والإنفتاح على المجتمع الجامعي بإعتباره ركيزة أساسية في الإستقرار ونجاح العملية التعليمية مشيرا إلى أن الفريق أول شرطة دكتور /العادل عاجب قدم ورقة عمل حول شرطة تأمين الجامعات والتي تمت مناقشتها بصورة مستفيضة مع قيادات الإدارة والتي ستمثل توصياتها الإطار العام لخطة عمل الادارة للعام (2026) م بما يعزز كفاءة الآداء ويرتقي بالعمل التأميني داخل مؤسسات التعليم العالي

من جانبه أشاد مدير جامعة الرباط الوطني بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها شرطة تأمين الجامعات في تعزيز وإسناد العملية الأكاديمية وتأمين مؤسسات وصروح التعليم العالي المختلفة مؤكدا دعمه الكامل لبرامجها وخططها وحرص الجامعة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق بيئة جامعية آمنة ومستقرة

الي ذلك قدم دكتور/ أمير خضر عميد الشؤون العلمية والمشرف على ملف إعادة تأهيل جامعة الرباط الوطني تنويرا حول ترتيبات تأمين الجامعة مشيرا الى مستوى التنسيق القائم مع شرطة تامين الجامعات ومثمنا جهودها ومبادراتها في دعم الإستقرار داخل الحرم الجامعي

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة من خلال اللقاء تم تكريم الفريق أول شرطة حقوقي دكتور/ العادل عاجب يعقوب وتقديم وثيقة عهد وميثاق من الإدارة العامة لتأمين الجامعات وفق خطة مدروسة للعام 2026 تعتمد على التأمين الإلكتروني وتاكيدا على إستمرار التعاون وتعزيز مسارات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

المكتب الصحفي للشرطة