الجبوري يحكم على “حمدوك” بغرامة مالية لإنتهاكه موروثات دارفور !!

حكم الناشط الاسفيري المعروف الفاضل الجبوري بالغرامة (100) مليون جنيه على رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك لمخالفته عادات وتقاليد دارفور.
وظهر حمدوك ضمن زيارته لدارفور وهو يتناول وجبة شعبية ب(المعلقة) الأمر الذي اعتبره الجبوري تعدي على عادات وتقاليد دارفور وكردفان.
وقال الجبوري في تسجيل صوتي رصده (سودان برس) أن العادات والتقاليد الموجودة بالمنطقة تحكمها لوائح وقوانين “البرامكة”، ولايقبل المجتمع انتهاكها الذي يعتبر تعدي على الموروثات الموجودة.
وقدم الطعام الشعبي لرئيس الوزاراء ورفاقه في اناء من الخشب المشغول يدويا المعروف ب(الميارم) كنوع من الكرم الحاتي للضيف، وشرح الجبوري نوع ومكونات الاكلة الشعبية التي تناولها حمدوك.
وقال الجبوري أن هذه الموائد تعد من قبل النساء اللائي يمثلن المنطقة وتقدم لضيوف وأعيان البلد والذين يأتون من الخارج في زيارة لدارفور، ممجدا نساء دارفور في صناعة الطعام وكيفية تقديمه.
وشكلت زيارة رئيس الوزراء لولاية شمال دارفور وطريقة اللبس “قميص نص كم” التي ظهر بها أراء متبايتة بين مؤيد ورافض، غير ان البعض عد الانتقاد من ضمن الحملة المضادة ضد الحكومة الانتقالية.
ويعد الفاضل الجبوري من الناشطين اسفيريا بالرسائل الصوتية المباشرة قبل الثورة السودانية واثنائها كمتابع للساحة السياسية ومحلل للقضايا في قالب صوتي مبسط باللهجة المحلية.
الخرطوم: سودان برس