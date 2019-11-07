البدوى :حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان

-أكد دكتور ابراهيم البدوى وزير المالية لدى مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين بفندق كورنثيا صباح اليوم أنه قد حان الوقت لان ترفع العقوبات عن السودان و أهمية ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب موضحا ان هذه العقوبات قد أثرت على الشباب وتعرضوا للصعاب.
وإستعرض وزير المالية امام المنتدى جهود السودان ووفده على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع منتدى اصدقاء السودان والاجتماعات مع وزارة الخزانة الامريكية ونتائج هذه الاجتماعات .
وفى رده على مداخلات المشاركين قال ابراهيم البدوى وزير المالية ان موازنة 2020 ستركز على الخدمات من مياه وصحة وتعليم وزيادة المخصص لهذه الخدمات التى لم تجد الاهتمام فى السابق وتخصيص مبالغ كبيرة للتنمية فى القطاع الزراعى وزيادة الاجور وترشيد الصرف والصرف حسب اولويات المواطن ومعالجة ازمة المواصلات والخبز والانتقال من الدعم السلعى الى دعم كل المواطنين .
واوضح سيادته أهمية تقديم الدعم وتوافق دعم منبر شركاء السودان مع اصدقاء السودان الذى يعقد فى ديسمبر مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة وزارية للخبز والمواصلات ونتوقع فى الميزانية القادمة الانتقال الى التنمية والانتاج بدلا من الاستهلاك كما نسعى للوصول الى نمو مستدام للموازنة وتحقيق وفرة فى السلع بدلا من التمويل التضخمى.
وقال ان ديون السودان تبلغ حاليا 54مليار دولار وان ذلك قد يصل الى ضعف الناتج المحلى الإجمالى اذا تم حسابه بالسعر الموازى للدولار
سونا