مدني يؤكد اهتمام الحكومة بالصادرات السودانية

اكد الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة اهتمام الحكومة الانتقالية بالصادرات السودانية وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات السودانية . واشار الوزير لدي مخاطبته اليوم ورشة الصادرات السودانية رؤية مستقبلية متجددة ببرج اتحاد الغرف التجارية الى ان دمج وزارة الصناعة والتجارة بهدف الاستفادة من القيمة المضافة للصادرات السودانية مشيرا الى ان كثير من الدول انتهجت مثل هذا النهج ساعدها فى الاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاتها داعيا القطاع الخاص السوداني للدخول فى استثمارات تعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية . واستعرض التحديات التي صاحبت النظام السابق فى عدم الاستفادة من الصادرات السودانية تتعلق بمشاكل هيكلية الاقتصاد السوداني الذي ظل سائد لفترة طويلة بجانب اعتماده على العائدات النفطية مما كان له الاثر المباشر على الاقتصاد السوداني بالاضافة الى الفساد والجبايات التى اثرت على النشاط الاقتصادي بالبلاد. واكد الوزير ان الثورة السودانية جاءت بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين مشيرا الى اهمية الحوكمة والمحاسبة والمسائلة فى النشاط الاقتصادي لتعظيم الفائدة للمواطن مشيرا الى حل كافة الممارسات التى تعترض الصادرات والواردات من خلال الربط الشبكي و النافذة الواحدة مؤكد التزام الوزارة بضبط النشاط الاقتصادي ليكون اكثر شفافية معربا عن امله ان تحقق الورشة النتائج المرجوة ، قاطعا الوعد ان تجد التوصيات الاهتمام البالغ .
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