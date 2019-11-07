عضومجلس السيادة يؤكد الحرص لتطوير قطاع الثروةالحيوانية

اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن ابراهيم جابر حرص الحكومة على دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يمكنه من القيام بدوره المطلوب في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
واطلع لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بوفد غرفة عمليات تطوير صادرات الماشية على الجهود التي تبذلها لدرء آثار قرار إيقاف صادرات الماشية وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
واوضح د. خالد المقبول رئيس الغرفة في تصريح صحفي أن الغرفة تم تشكيلها أثر قرار إيقاف صادرات المواشي وقامت بتشكيل لجنة طوارئ من كبار المنتجين والمصدرين بهدف حصر الاضرار الناجمة عن القرار وجبر الضرر للمتأثرين، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة سيصدر مذكرة قانونية في هذا الشأن.
وأكد د. خالد التزام الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حتى يستعيد مكانته الاقتصادية فيما يلي الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
سونا