السودان :ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر

زادت مجموعة الأغذية والمشروبات مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم الى 57.70% في شهر أكتوبر وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بسبتمبر 4.17%.
ووفق نشرة الجهاز المركزي للاحصاء كان النصيب الاكبر لارتفاع نسبة التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات إذ بلغت مساهمتها 61.01%.
وعزت الاخبارية للاحصاء اسباب الزيادة في المجموعة لارتفاع أسعار الزيوت والالبان والخضروات بالاضافة إلى ارتفاع المواصلات.
وسجل التضخم في المناطق الحضرية نسبة 56.15% بينما كان 51.41% في الشهر الماضي.اما المناطق الريفيــة فقد سجل التضخم في شهر أكتوبر نسبه 58.73% مقارنة ب54.98% .
الخرطوم 7-11-2019 (سونا)