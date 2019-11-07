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اقتصاد وأعمال

2019/11/07

2019/11/07


السودان :ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر



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زادت مجموعة الأغذية والمشروبات مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم الى 57.70% في شهر أكتوبر وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بسبتمبر 4.17%.

ووفق نشرة الجهاز المركزي للاحصاء كان النصيب الاكبر لارتفاع نسبة التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات إذ بلغت مساهمتها 61.01%.

وعزت الاخبارية للاحصاء اسباب الزيادة في المجموعة لارتفاع أسعار الزيوت والالبان والخضروات بالاضافة إلى ارتفاع المواصلات.

وسجل التضخم في المناطق الحضرية نسبة 56.15% بينما كان 51.41% في الشهر الماضي.اما المناطق الريفيــة فقد سجل التضخم في شهر أكتوبر نسبه 58.73% مقارنة ب54.98% .

الخرطوم 7-11-2019 (سونا)

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