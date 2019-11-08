عطش الذرة والقطن بودالفضل وحداف بمشروع الجزيرة

تسبب العطش في تلف محاصيل الذرة والقطن بترعتي ٣و ٤ بأقسام ري ود الفضل وحداف بمشروع الجزيرة.

وأبدى عدد من المزارعين استطلعتهم وكالة السودان للأنباء اليوم استغرابهم لحدوث هذا العطش بعد أن شهدت الأقسام زيادة كبيرة في منسوب مياه الري في الكنارات وقنوات الري الأخرى بصورة لم تشهد لها المنطقة مثيل إبان زيارة البروفسير صديق تاور عضو المجلس السيادي للمنطقة مؤخراً وبعد انتهاء الزيارة شحت المياه بصورة كبيرة.

وقد أشار المزارعون إلى أنهم سيدخلون في مديونية كبيرة مع البنك الزراعي وبعض الشركات وإفلاسهم وضياع مجهودهم وفقدان الدولة لمورد دخل مهم من محصولي الذرة والقطن.

سونا