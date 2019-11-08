امريكا تشكر كينيا والسودان ويوغندا للتوسط بين الجنوبين

عبرت الولايات المتحدة عن تقديرها و شكرها لزعماء السودان و كينيا و يوغندا في سعيهم للتوسط بين اطراف النزاع في جنوب السودا ن و العمل على التقارب بين الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان و زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب الشؤون الإفريقية ، تيبور ناجي “نحن نشكرلقادة كينيا و السودان ، ويوغندا سعيهم للتوسط بين الرئيس كير والدكتور مشار” ابان الاجتماع الذي عقد في عنتبي ، يوغندا.

لكن المسؤول الأمريكي اشار بان بلاده “تشعر بخيبة أمل شديدة” من أن رئيس جنوب السودان الفريق اول سلفا كيير ميارديت وزعيم المعارضة الدكتور ريك مشار قد اجلا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان و المقررلها 12 نوفمبر الجاري.

وقال ناجي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة ان “عدم قدرة الزعيمين على الوفاء( بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية) في الموعد الذي اتفقا عليه يدعو إلى التشكيك في مدى ملاءمتها لمواصلة قيادة عملية السلام في البلاد “.

وكان قادة الدول الثلاثة كينيا والسودان ويوغندا الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) قد عقدوا قمة ثلاثية في عنتبي في محاولة للتوسط بين مشار وكير بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بحلول يوم 12 من شهر نوفمبرالجاري.

و كان الاتفاق على موعد 12 نوفمبر الجارى تم تحديده من قبل ممثلي مشار وكير في وقت سابق من هذا العام عندما فشلت الحكومة و المعارضة في تكوين الحكومة في مارس 2019 عقب اجتماع الخرطوم.

و قال المسؤول الأمريكي ان بلاده تشكرقادة كينيا السودان ، ويوغندا لمحاولتهم التوسط بين الرئيس كير والدكتور مشار

وأكد أن الولايات المتحدة تدعو أمانة الإيقاد للعمل مع جنوب السودان لوضع معايير واضحة للتقدم خلال قمة الإيقاد الا انه أكد أن الولايات المتحدة تقف مع شعب جنوب السودان.

و لكنه حذر من أنه “يجب علينا إعادة النظر في علاقتنا مع الحكومة ( في جنوب السودان) في ظل هذا التأخير. الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات الممكنة للضغط على هؤلاء الأفراد الذين سيعيقون السلام ويشجعون النزاع”.

سونا