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  • 34 دقيقة مضى
    • الأقسام : عالمية

ترمب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه يعارض إلغاء كامل التعرفات الجمركية الإضافية التي فرضها على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية منذ آذار/مارس 2018، في موقف يتناقض مع ما أعلنته الحكومة الصينية.

ورداً على سؤال عن الإلغاء التدريجي لكامل الرسوم الجمركية الإضافية بحسب ما أعلنت بكين أمس الخميس، قال ترمب: “لن أفعل ذلك”.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه يعارض إلغاء كامل التعرفات الجمركية الإضافية التي فرضها على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية منذ آذار/مارس 2018، في موقف يتناقض مع ما أعلنته الحكومة الصينية.

ورداً على سؤال عن الإلغاء التدريجي لكامل الرسوم الجمركية الإضافية بحسب ما أعلنت بكين أمس الخميس، قال ترمب: “لن أفعل ذلك”.

سكاي نيوز
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