الراجحي: لا نصدر إنتاجنا من القمح والأعلاف لخارج السودان

أكد المدير الإقليمي لشركة الراجحي فائز الشيخ أن الشركة لم تصدر أية كميات من القمح أو الأعلاف المنتجة بمشاريعها المختلفة لخارج السودان. وكشف في تصريح لمصادر أمس، أن كل إنتاجهم حالياً موجه للسوق المحلي، وقال: (إنتاجنا ليس كبيراً أو مؤثراً في السوق العالمي، وليس صحيحاً أننا نصدره للخارج).

وأوضح الشيخ لدى مخاطبته أمس منتدى اقتصادياً في ختام زيارة ميدانية نظمتها (طيبة برس) لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين، أن كل إنتاج (الراجحي) من القمح هذا العام تم تسليمه للمخزون الاستراتيجي وفقاً للأنظمة الموجودة في البلاد، بينما نوه إلى تسليم القمح المنتج في العامين الماضيين لشركة سيقا.

من جانبه، قال والي نهر النيل بالإنابة عوض الشيخ الهجا بحسب صحيفة السوداني، إن المواطنين بولايته استفادوا كثيراً من وجود (الراجحي) التي أدخلت تقانات متطورة بالولاية، وأشار إلى حزمة من الخدمات المقدمة في إطار المسؤولية المجتمعية بمجالات بناء المدارس والإجلاس والآبار والمستشفيات ومخيمات العيون ودعم العاملين بالولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)