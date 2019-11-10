هكذا هم الموظفين الذين ليس لديهم خبرة في قيادة الدول.. تصريحاتهم مهددة للأمن القومي السوداني ويجب محاسبتهم

تصريحات الكفاوات

تصريح وزير القراية التابع لحكومة الكفاوات وحديثه في مؤتمر صحفي وطعنه في الشهادة السودانية في الفترة السابقة يعتبر مهدد للأمن القومي السوداني ويقدح في المؤهلات العلمية للجيل الراكب رأس الذي امتحن هذه الشهادة وعبر ثورتهم الظافرة عين وزير .

ولعلم السيد الوزير الشهادة السودانية منذ الاستقلال معترف بها علي مستوي العالم لدخول الجامعات العالمية ومعظم الدول العربية والافريقية والسودانيين في الخارج يبتعثون طلابهم لامتحانها في السودان والوزير الآن ينعيها لمثواها الأخير بتصريحه كما صرح من قبله وزير المرض وقال الماشية مصابة بمرض وافقد السودان ملايين الدولارات التي تدخل خزينة الدولة من صادر الماشية وخسر المصدرون مبالغ فلكية بعد وصول البواخر والمبردات محملة بالبهائم للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الفرعونية وتم ارجاعها.

وبالامس صرح وزير القروش قال النقد الأجنبي للبلاد يكفي لأسبوعين فقط والآن شح في العملة الأجنبية بالسوق الموازي ووصل الدولار ٩٠جنيه سوداني والريال ٢٢جنيه وهكذا هم الموظفين الذين ليس لديهم خبرة في قيادة الدول ولا يجيدون الحديث وجميع تصريحاتهم مهددة للأمن القومي السوداني ويجب محاسبتهم من قبل مجلس السيادة بموجب الوثيقة الدستورية لعدم وجود برلمان يستدعيهم ويحاسبهم بخصوص تصريحاتهم الهوجاء.

يحي محمدادم



