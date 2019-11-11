خلال زيارتة لمعرض الدعم السريع.. عريف (مدرعات) يؤدي التحية العسكرية لصورة حميدتي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعريف يتبع لسلاح المدرعات بالجيش وهو يؤدي التحية العسكرية لصورة حائط للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع في معرض قوات الدعم السريع بالمتحف الحربي بالخرطوم بحري .
لفت البعض في الصورة انها تدل على الانضباط العسكري لدى منسوبي الأجهزة النظامية ، فيما علق آخرون أن ما قام به العريف يدل على الحب والإحترام الكبير الذي يحظى به حميدتي في قلوب الشعب السوداني لا سيما الشباب .
الجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع افتتحت امس معرض متكامل بالمتحف الحربي ضمن مشاركاتها في مهرجان الإبداع العسكري الذي جاء تزامناً مع احتفالات القوات المسلحة السودانية بعيدها الخامس والستون.
2 تعليقان
في الحقيقة تم دمج المدرعات للدعم السريع بغض النظر عن تحية هذا الجندي.طيارين يتدربو حاليا في اثيوبيا وغدا قوات جوية للدعم السريع وبعدو قطع حربية بحرية.. حميدتي يسعي للسلطة ومن حقه وحق اي سوداني رئاسة الدولة. ولكن يرتبط الأمر بالكفاءة و الحنكة السياسية والاقتصادية، علاقات مع الغرب، خطط مستقبلية، بنية تحتية تنموية و إدارة مشاريع قومية هنا نستبعد رجل جمع المال والسلطة والقوة العسكرية الخاصة به، والسؤال من يدعم حميدتي سياسيا بالتحديد؟؟ فالنبحث معا عن الفريق طه ومجموعته وأصدقاء السودان في الخليج. ربنا يستر ويحمي بلادنا من كل شر.
يا جماعة نحنا وين
معرض قوات الدعم السريع؟
دي عوجة كبيرة بقي يستعرض عضلاتو.
المشكلة انو الناس ما حاسة بالخطر الجاي عليها من عصابة حميدتي التي تتفوق علي الجيش السوداني عدة وعتاد.
ماذا ينوي هذا المعتوه المدعو حميدتي
من الذي يدعمه ولماذا
من الذي يخطط له ولماذا
السودان سوف يصبح مستعمرة لدول خليجية ومصر لتنفيذ مخططاتهم وساب ثروات السودان والكومبارس بتاع الفيلم هو نفسو المعتوه
وجيش المعتوه الان في اليمن وليبيا وغدا قطر وتركيا ووووو
أليس فيكم رجل رشيد
حسبنا الله ونعم الوكيل