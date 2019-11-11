خلال زيارتة لمعرض الدعم السريع.. عريف (مدرعات) يؤدي التحية العسكرية لصورة حميدتي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعريف يتبع لسلاح المدرعات بالجيش وهو يؤدي التحية العسكرية لصورة حائط للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع في معرض قوات الدعم السريع بالمتحف الحربي بالخرطوم بحري .

لفت البعض في الصورة انها تدل على الانضباط العسكري لدى منسوبي الأجهزة النظامية ، فيما علق آخرون أن ما قام به العريف يدل على الحب والإحترام الكبير الذي يحظى به حميدتي في قلوب الشعب السوداني لا سيما الشباب .

الجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع افتتحت امس معرض متكامل بالمتحف الحربي ضمن مشاركاتها في مهرجان الإبداع العسكري الذي جاء تزامناً مع احتفالات القوات المسلحة السودانية بعيدها الخامس والستون.