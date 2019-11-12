شاهد.. مرشحة وزارة التربية والتعليم “الحسناء” تشعل السوشيال ميديا بالسودان بصور حديثة

خطفت مرشحة وزارة التربية والتعليم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تغريد الخواض, الأضواء بالسوشيال ميديا وذلك بعد ظهروها في صور خلال جلسة تصوير نشرتها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الخواض التي لاحقتها الشائعات من قبل رواد مواقع التواصل بتعيينها وزيرة للتربية والتعليم بالبلاد خلال الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء حمدوك في سبتمبر من هذا العام.

وعلى الرغم من خلو قائمة حمدوك من اسم تغريد الخواض إلا أن اهتمام الأسافير بها لم ينتهي حيث ظلت صفحات فيسبوك مداومة على نشر صورها وأخبارها للدرجة التي جعلت منها إحدى أشهر نجمات السوشيال ميديا بالسودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين