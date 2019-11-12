اقتراح ان يكون “محمد ناجي الأصم” مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء “حمدوك” الى مجموعة دول الاتحاد الاوربي

بفضل الحضور الدولي الذي يتمتع به حمدوك بدأ السودان يشهد انفتاحا منقطع النظير في علاقاته الدولية مع الدول الاوربية..وحتى يجني ثمار ذلك الانفتاح في العلاقات الخارجية نقترح على رئيس الحكومة تعيين مبعوث خاص لحكومة السودان للاتحاد الاوربي.. ونقترح ان يكون شابا نشطاء وسهل الحركة ومتمكنا من اللغة الانجليزية ولديه حضور عام ومؤثر .. اقترح ان يكون دكتور محمد ناجي الأصم مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الى مجموعة دول الاتحاد الاوربي..لتنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي ومتابعة ملف الابتعاث للدراسات العليا للسودانيين بالدول الاوربية وايضا ملف تدريب الاطباء والمهندسين والتقنيين السودانيين بالمراكز الاوربية.

Altayeb Balal Abdulalal