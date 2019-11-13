عبدالله بالخير: هذه فتاة أحلامي

تحدث الفنان الإماراتي عبدالله بالخير عن أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك أربعة أنواع للزواج.

وأضاف عبدالله بالخير، في مداخلة ببرنامج معالي المواطن على قناة mbc، أن الإنسان مبرمج ودورة الحياة عند الناس تبدأ بأنه يولد ويدرس ثم يعمل ويتزوج ثم ينجب أطفالًا ويمرض ويموت، مشيرًا إلى أن هناك عالمًا في النفس حدد أربعة أنواع للزواج، أولها الزواج الممتلئ وهو الزواج المتكامل في كل شيء وبه حب متبادل، وينتج عنه ثمرات جميلة كالأطفال، والثاني الزواج السعيد وهو كل زواج يكاد يكون عاديًّا، لكن لا يوجد به متعة أو امتلاء، وهذا حدث مع فنانين، ومنهم وردة والملحن بليغ حمدي.

أما الزواج الثالث فهو المحايد “ويعني الأهل زوجوه ويقولون له في المستقبل تحبها”، أما الرابع هو الزواج التعيس، وهو من ظروفه حكمت عليه بالزواج، موضحًا أنه يريد النوع الأول فهو يريد إنسانة تحبه وتعشقه ولا تعشق فنه أو تجارته أو شهرته وتعيش معه في وئام واستمرارية.

صحيفة المواطن