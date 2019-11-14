أهالي مدينة حلايب يطالبون بتسليم الوحدات السكنية الجديدة.

تسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول، التي سقطت علي مدن جنوب البحر الأحمر، وخاصة مدينة حلايب في تدمير عدد كبير من المنازل الخشبية في مدينة حلايب وقرية رأس حدربة جنوب المدينة.

وطالب أهالي المدينة بتسليم الأهالي الذين دمرت مياه الأمطار منازلهم، الوحدات السكنية الجديدة التي تم الانتهاء منها هناك، بعدما أصبح ليس لديهم مأوي يحميهم.

من جانبه، قال طاهر جمال، من شباب مدينة حلايب، إن مياه الأمطار، تسببت فى تدمير أكثر من 30 منزلا خشبيا بمدينة حلايب، يأوي بداخله أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدا أنه بعد أن دمرت المياه تلك المنازل أصبحوا فى الطرقات بمتاعهم الذى تبقى مما جرفت المياه، ليس لهم مأوى.

وأضاف جمال لـ”اليوم السابع”، أن كذلك في قرية رأس حدربة، تسببت أيضا الأمطار فى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية هناك، مطالبا بتسليم الأهالى الوحدات للسكنية الذين هم لهم الحق فى تسليمها، ولم يتم تسليمها حتي الآن مع أن العمل قد انتهى منها تماما.

كما ناشد طاهر المسئولين بإعادة ما تسببته السيول فى المنشأت العامة مثل الطريق الرئيسى حتى رأس حدربه، حيث تسببت المياه فى عمل فتحات قد ينهار بسببها فى أى وقت.

من جانب آخر، حاولت “اليوم السابع” التواصل مع رئيس مدينة حلايب إلا أنه لم تتمكن من الوصول اليه، وكذلك نائب محافظ البحر الأحمر، بينما أكد مصدر بمحافظة البحر الأحمر أن الدكتورة يسرا عطيه ستقوم بجولة لحلايب اليوم الخميس، لتفقد الوضع هناك.

صحيفة المواطن