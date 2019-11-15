الزكاة:34 نقطة لمكافحة التهرب من دفع زكاة الزروع

كشف آدم بشر إبراهيم أمين ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان، عن إنشاء 34 من نقاط الرقابة للمحاصيل بالحدود الجغرافية بين ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم للحد من مكافحة التهرب من دفع زكاة الزروع النقدية.

وقال بشر لـ(سونا) إن أمانة الزكاة بالولاية وضعت العديد من الخطط والتدابير المحكمة لمكافحة المتهربين من دفع زكاة الزروع النقدية بمختلف مناطق وأسواق المحاصيل بالولاية وذلك من خلال متابعة حركة المحاصيل الواردة من مناطق الإنتاج المختلفة إلى أسواق المحاصيل، وأبان أن هناك تنسيقا متكاملا بين الولايات المعنية للحد من التهرب.

وأضاف أن العاملين بـأمانة الزكاة بالولاية يبذلون جهودا مقدرة في سبيل القضاء على الظاهرة وذلك من خلال طواف العاملين ومتابعتهم للمحاصيل الواردة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من وضع التدابير اللازمة منعا للمتهربين من دفع زكاة الزروع النقدية، مشيداً بالأدوار المتعاظمة للعاملين بالديوان.

سونا