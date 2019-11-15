غندور: انا زعيم الكيزان حاليا.. البعض يطالبني بتركهم وهذا (..) ردي لهم

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور: كثير جدا من الأحيان تكتب تعليقات بشكل مستمر أن اترك الحزب وأن اترك (الكيزان) وهو وصف يوصف به الإسلاميين في السودان.

مضيفاً: انا زعيم الكيزان حاليا والقائد لا يتراجع بل يصحح الأخطاء ويدفع بالعمل لما فيه صالح البلاد والعباد.

الأمر الذى أرغب أن يفهمه الشباب اليوم خاصة جيل الــ 90 و جيل الـــ 2000 أن (الكيزان) هم ابناء هذا الوطن قدموا ارواحهم ودماءهم رخيصة لرفعة البلاد وحمايتها، ولا يعنى أن كان هنالك اخطأ للقيادات السابقة في الملف الاقتصادي بالبلاد وغيرها، أن يتم وصف كل الإسلاميين في السودان بصفات ليست الا في فئة قليله.

وأضاف “غندور” على صفحته بفيسبوك يوم الجمعة، بحسب ما نقلت (كوش نيوز) وهذا ينطبق على كل حزب او مجموعة سياسية في البلاد، أنصح الجميع بتقديم مصلحة الوطن عن مصلحة احزابهم ومصالحهم الشخصية حتى نعبر جميعا الى وطن يسع الجميع، على حد قوله.

الخرطوم (كوش نيوز)