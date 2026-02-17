قرار بتكوين التنظيمات النوعية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة

أصدر المستشار العام مولانا أبو بكر عثمان عبد الرحمن، المسجل العام لتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، قراراً بتكوين التنظيمات النوعية بتفاتيش أقسام مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وذلك اعتباراً من 25 مارس المقبل وحتى 10 أبريل 2026.

ودعا المسجل العام الجمعيات القاعدية إلى سداد الرسوم المقررة لاستلام شهادتي التأسيس ومجلس الإدارة، تمهيداً لإدراجها ضمن نظام الحوسبة والربط الشبكي، في إطار جهود التحول الرقمي وتنظيم العمل المهني والإداري بالقطاعين الزراعي والحيواني.

سونا