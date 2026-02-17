قوات العمل الخاص : عودة أهالي شمال وجنوب كردفان إلى منازلهم قريباً جداً

أكد محمد ديدان، الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص المساندة للقوات المسلحة السودانية، أن أهالي مناطق واسعة في ولايتي شمال وجنوب كردفان على وشك العودة إلى ديارهم سالمين غانمين، وذلك عقب التقدم العسكري الذي حقّقته القوات المسلحة والقوات المساندة في مواجهة ميليشيا الدعم السريع، حيث تم مؤخراً فك الحصار عن مدن رئيسية مثل الدلنج وكادُقلي، وتوسيع السيطرة على محاور متعددة، مما مهّد الطريق لعودة النازحين واستعادة الاستقرار في بعض المناطق التي كانت تحتلها الميليشيا المتمردة.

وأوضح ديدان أن المناطق المعنية تشمل طريق الصادرات حتى بارا، ومن الحمادي حتى الضليمة وأبوزبد، ومن غرب الأبيض حتى الخوي والنهود، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستشهد قريباً عودة سكانها لإعادة إعمار منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، بفضل الله ثم بفضل قوة وعزيمة الرجال في القوات المسلحة والقوات المساندة.

وقال الناطق الرسمي: “كلما نوعد هذا الشعب الصابر نثق في تنفيذ وعدنا له، لأننا ننظر إلى إمكانياتنا وقوة أبطالنا وعدالة قضيتنا”.

وتعهد ديدان بفتح طريق الأبيض–الدلنج (بالزلط) أمام أهالي الدلنج، واستعادة مناطق أم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا في طريق الصادرات، بالإضافة إلى اقتحام مناطق غرب كردفان نهاراً جهاراً، مؤكداً أن هذا التزام رجال لن يحيدوا عنه بإذن الله تعالى.

وختم حديثه بالتبشير بالعودة القريبة، قائلاً: “أبشروا.. أبشروا.. أبشروا.. وما النصر إلا من عند الله”.

