وزارة الموارد البشرية: 40 ألف وظيفة في إطار مشاريع التعافي والعودة الطوعية

قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان، معتصم أحمد صالح، إنه في إطار مشاريع التعافي وعودة المواطنين إلى منازلهم، تم توفير 40 ألف وظيفة، وظف فيها ألفان بولاية الخرطوم.

وأوضح معتصم ، إن الوظائف تتركز بصورة أساسية في أعمال “النقاشة والكهرباء وتوصيلات المياه والنظافة وإعادة الترميم والبناء” وغيرها من مطلوبات سوق العمل الآن في عدة ولايات سودانية تعاني من تداعيات وآثار الحرب.

ونوه إلى أنه وبسبب تداعيات الحرب، لا توجد لديهم قاعدة بيانات بشأن الأسر الفقيرة، مشيراً إلى أن مهمتهم تتمثل في توفير الظروف الملائمة لكسب العيش عبر عدة مؤسسات على رأسها ديوان الزكاة.

ولفت إلى أن عدد النازحين من الجزيرة بلغ 70%، ودارفور 50%، ومثلها لنازحي ولاية الخرطوم، 30% كردفان، و20% النيل الأبيض، مشيراً إلى أن هذه النسب تبين حاجة هؤلاء النازحين إلى الدعم والمساندة.

وقال الوزير، إنهم نفذوا مشاريع صغيرة في عدد من الولايات، مثل مشروع تسليف للمشروعات الصغيرة عبر جمعيات بولاية القضارف “خمس عشرة جمعية زراعية”، كل جمعية تضم 50 سيدة، حيث حققت هذه الجمعيات نجاحاً، والآن يتجهون لدعم 300 جمعية زراعية بالتعاون والتنسيق مع منظمات إقليمية مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تقدم دعمًا في مجال التوعية والإرشاد الزراعي، وأنه هناك جهات تساعد في توفير الأسمدة والتقاوي.

وأضاف أنهم نفذوا أيضاً، وعبر شراكات، مشروع مزارع الأسماك بولاية نهر النيل “المراكب وأدوات الصيد ودعم شراء تلاجات لحفظ الأسماك”، كذلك في التسويق في أسواق البحر الأحمر، حيث يُسوَّق إنتاج أسماك البحر الأحمر في أسواق الخرطوم، فضلاً عن تنفيذ مشروع “الماعز” بولاية النيل الأبيض، بعدد اثنتين من الماعز للمستهدفين.

صحيفة السوداني