بالصورة والفيديو.. الفنانة ريان الساتة تسحر الأسافير بحشمتها بالثوب السوداني وتغني (بعمل الصدمة)

لقيت صورة للفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام الشهيرة بريان الساتة إعجاب الكثيرين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت ريان من خلال الصورة التي سحرت بعض المعلقين وهي محتشمة وترتدي الثوب السوداني الذي أظهرها بشكل جميل وبأناقة واضحة حسبما كتب ناشطون متابعون لأخبار الفنانة على فيسبوك.

وقد اعتاد الجمهور على رؤية المطربة التي صنعت جماهيرية كبيرة في فترة وجيزة بقصت شعرها على طريقة (أفرو) التي اشتهرت بها.

وفي سياق متصل فقد قامت المطربة ريان الساتة بطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (بعمل الصدمة) وهي من كلمات وضاح انجليز وقام بالتنفيذ الموسيقي حجاج وتم تنفيذها بأستوديوهات رميكس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين