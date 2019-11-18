ليس السبب المكملات الغذائية .. “الطب الشرعي” يكشف مفاجأة بشأن وفاة الفنان هيثم زكي !

كشفت مصادر طبية مصرية، أن وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي، لم تكن بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات.

ونقل موقع “اليوم السابع” المصري عن المصادر قولها إن: “سبب الوفاة يعود لأسباب كيميائية ومرضية.

وحسب “الموقع” تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة. وستقوم النيابة بإعلان سبب الوفاة باعتبارها صاحبة القرار في الدعوى الجنائية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها حول الوفاة في ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية عن عمر ناهز 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

صحيفة المرصد