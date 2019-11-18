“لوشي” تخطف الأضواء بظهورها المفاجيء لأول مرة ب(اللبيس السوداني).. صورة بالداخل

فاجأت الإعلامية آلاء مبارك الشهيرة بـ”لوشي” أعضاء قروب اللبيس السوداني على فيسبوك بظهورها بالثوب السوداني.

ونشرت “لوشي” صورة لها لأول مرة وهي بالثوب السوداني، انهالت بعدها المئات من تعليقات الإعجاب والإطراء لها.

ويهتم القروب بالأناقة والازياء، ويشارك بصورهم الآلاف من الشباب والفتيات السودانيين، وتترى التعليقات عليهم مابين النقد والمدح والتوجيه لما هو أكثر أناقة.

الخرطوم (كوش نيوز)