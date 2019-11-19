بالفيديو .. “الكلباني”: الغناء كان موجود في عهد الرسول وكذلك ” المعازف” .. والنبي طلب من فنانة أن تغني لزوجته عائشة!

أكد إمام جامع “المحيسن” بالرياض الشيخ “عادل الكلباني”، أن الغناء كان موجود بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف بعض أداوات الطرب والمعازف مثل “المزهر” وهو العود، حتى أنه رُوي عن “عبد الله بن جعفر” أنه كان يضرب بالعود ويعلمه لجواريه.

وقال “الكلباني” خلال حواره في برنامج “مع الكلباني” المُذاع على فضائية “SBC”، إن البخاري بوب “باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها والجاريتين اللتان كانتا تغنيان – بهذا النص –”.

وأضاف “الكلباني” رواية لحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فقال لعائشة: “أتعرفين من هذه؟”، قالت: “لا”، قال: “هذه قينة – مطربة فنانة بعصرنا – بني فلان، أتحبين أن تغني لكِ”، قالت “نعم”، فأعطاه طبقًا وغنت.

وكذلك ذكر “الكلباني” أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرس وكانت المرأة تغني وتضرب بالدف وتقول “وفينا نبي يعلم ما في غد”، فقال عليه الصلاة والسلام: “أما هذا فلا تقوليه، وقولي.. أتيناكم أتيناكم.. فحيانا وحياكم”.

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صحيفة المرصد