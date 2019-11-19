صور: بنطال مراسلة العربية “رفيدة ياسين” في كاودا يثير ضجة في أوساط رواد مواقع التواصل

أثار بنطال مراسلة قناة العربية الحدث الإعلامية السودانية ” رفيدة ياسين ” ضجة وتعليقات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورتها في تغريدة لها بتويتر قائلة إنها قد صلت في كاودا.



وكانت (رفيدة) قد نشرت صوراً لها في مدينة كاودا التي تسيطر عليها قوات الحلو، وهي تتباهى بالصلاة فيها في الوقت الذي لم يصل بها أصحاب الحناجر في كوبر، مشيرة للرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه بحسب مانقلت (كوش نيوز).

وغردت رفيدة بحسابها على تويتر ( أهلنا بقولوا دائماً مثل السواي ماحداث، يلا بعد البري والنقة دي كلها، في نهاية المطاف ناس الحناجر في كوبر، وأنا اللي صليت فعلياً في كاودا). فيما تكررت الأسئلة عليها (صليت بحالتك دي؟).

وانهالت بعدها التعليقات اللاذعة متسائلة كيف تؤدين الصلاة بهذا البنطال، وحتى إن ارتديت عليه عباءة، هل الله موجود فقط داخل المسجد، أم يراك في كل مكان، فعلام عدم الاحتشام ( على حد قولهم).

الخرطوم (كوش نيوز)